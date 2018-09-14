В Минрегионе назвали города, которые не готовы к отопительному сезону

Отмечается, что в этот список попала и столица Украины – Киев. Известно, что проблемы с подготовкой в Коцюбинском связаны с имеющимися крупными средствами на своих счетах. Такая же ситуация с городами Смела и Шепетовка.

Однако в ведомстве уверяют, что срана готова к началу отопительного сезона. На данный момент ведутся регламентные работы и запуски по всем котельным.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве начата проверка жилых домов и коммуникаций к отопительному сезону. Адреса для проверок будут определятся уже в процессе объезда, чтобы увидеть реальную, а не подготовленную картину, учитываем жалобы киевлян на горячие линии.