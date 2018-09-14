Полиция в Нидерландах задержала российских шпионов

Об этом информирует DW.

Так, два российских разведчика задержаны в Нидерландах и высланы в РФ.

Было установлено, что россияне направлялись в Швейцарию, чтобы заполучить данные лаборатории в городе Шпиц, которая, среди прочего, помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Раньше эта лаборатория становилась объектом атаки хакеров. Отмечается, что российские агенты имели при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети.

Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила свое участие в операции.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", разведка США, изучив перехваченные сообщения, собранные во время широкомасштабного расследования с участием ФБР, ЦРУ и других агентств, пришла к выводу, что Россия стоит за акустическими атаками на американских дипломатов в Китае и на Кубе.