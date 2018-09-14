03:00 14.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203597:Polishuk

Под Харьковом полиция задержала рэкетиров, один был убит - ФОТО, ВИДЕО

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности задержала членов группировки рэкетиров.

Под Харьковом полиция задержала рэкетиров, один был убит - ФОТО, ВИДЕО

Банда терроризировала местных предпринимателей, прикрываясь городской ассоциацией ветеранов АТО. Как сообщила в четверг, 13 сентября, пресс-служба СБУ, группа злоумышленников совершала нападения на строительные площадки, где возводились объекты коммерческой недвижимости.

Они применяли физическое насилие, уничтожали и повреждали имущество, блокировали монтажные работы предпринимателей. За прекращение своих действий они от имени общественной ветеранской организации требовали деньги якобы на благотворительность.

В частности, от одного из застройщиков злоумышленники требовали тридцать тысяч долларов за непрепятствование его законной хозяйственной деятельности.

Двух организаторов группировки сотрудники СБУ задержали при передаче им части требуемых денег.

При этом во время задержания один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление, угрожая применить против них боевую гранату и был убит.

Правоохранители открыли уголовное дело и сейчас решается вопрос о сообщении участникам группировки о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области ликвидировали банду рэкетиров. Задержанные угрожали местным бизнесменам расправой над семьями, если те не уплатят "дань".


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве зафиксировали заболевание лихорадкой Западного Нила Эрдоган запретил гражданам Турции покупать недвижимость за доллары Минздрав напомнил о запрете детям без вакцинации посещать школы и детсады США готовят "жесткие" санкции против России из-за дела Скрипалей
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив