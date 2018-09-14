Под Харьковом полиция задержала рэкетиров, один был убит - ФОТО, ВИДЕО

Банда терроризировала местных предпринимателей, прикрываясь городской ассоциацией ветеранов АТО. Как сообщила в четверг, 13 сентября, пресс-служба СБУ, группа злоумышленников совершала нападения на строительные площадки, где возводились объекты коммерческой недвижимости.

Они применяли физическое насилие, уничтожали и повреждали имущество, блокировали монтажные работы предпринимателей. За прекращение своих действий они от имени общественной ветеранской организации требовали деньги якобы на благотворительность.

В частности, от одного из застройщиков злоумышленники требовали тридцать тысяч долларов за непрепятствование его законной хозяйственной деятельности.

Двух организаторов группировки сотрудники СБУ задержали при передаче им части требуемых денег.

При этом во время задержания один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление, угрожая применить против них боевую гранату и был убит.

Правоохранители открыли уголовное дело и сейчас решается вопрос о сообщении участникам группировки о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области ликвидировали банду рэкетиров. Задержанные угрожали местным бизнесменам расправой над семьями, если те не уплатят "дань".