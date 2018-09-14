Отравление детей в школе: в Днепре школа закрыта на карантин

В школе Днепра, где отравилось десятки детей, объявлен карантин. Как сообщают украинские СМИ, учебный процесс будет приостановлен на неделю.
Отмечается, что до 21 сентября, специалисты лаборатории должны установить все причины инцидента. Предположтельной причиной расстройства и тошноты у детей может быть острое кишечное заболевание. Правоохранительные органы области уже открыли уголовное производство из-за нарушения санитарных норм.
В данное время у детей из разных классов проявляются подобные симптомы. Около 18 учеников госпитализированы в больницы, еще несколько десятков лечатся дома.
Стоит добавить, что питание в учебном заведении предоставляет частная компания. Однако, лабораторные проверки проходят не столько в столовой.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Днепре школе №62 массово отравились дети. В больницу за помощью уже обратилось 16 учеников. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, у всех пострадавших одинаковые симптомы тошнота, галлюцинации и высокая температура.