Отравление детей в школе: в Днепре школа закрыта на карантин

Отмечается, что до 21 сентября, специалисты лаборатории должны установить все причины инцидента. Предположтельной причиной расстройства и тошноты у детей может быть острое кишечное заболевание. Правоохранительные органы области уже открыли уголовное производство из-за нарушения санитарных норм.

В данное время у детей из разных классов проявляются подобные симптомы. Около 18 учеников госпитализированы в больницы, еще несколько десятков лечатся дома.

Стоит добавить, что питание в учебном заведении предоставляет частная компания. Однако, лабораторные проверки проходят не столько в столовой.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Днепре школе №62 массово отравились дети. В больницу за помощью уже обратилось 16 учеников. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, у всех пострадавших одинаковые симптомы тошнота, галлюцинации и высокая температура.