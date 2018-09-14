10:34 14.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ООН направила на территорию ОРДЛО грузовик с гуманитаркой

Сегодня, 14 сентября, Организация объединенных наций направила на временно неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса грузовик с медицинскими товарами. 

ООН направила на территорию ОРДЛО грузовик с гуманитаркой

Соответствующие сведения приводит Государственная пограничная служба Украины.

По информации ведомства, автофургон с гуманитарной помощью проследует сначала через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" Донецкой области. Затем фура с медицинскими товарами направится в единичные регионы Донецкой и Луганской областей Украины.

В Госпогранслужбе Украины также говорится о том, что общая стоимость гуманитарной помощи составляет 3,8 тонны.

Напомним, что за первые шесть месяцев текущего года около 600 тыс. украинских мирных граждан получили жизненно необходимую гуманитарную помощь.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Австрия согласилась предоставить миллион евро помощи для Донбасса. В частности, для такой организации, как "Каритас", которая будет оказывать помощь, по крайней мере, небольшой вклад делать в уменьшение горя на востоке Украины.


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