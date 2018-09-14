НАБУ готовит подозрение замглавы СБУ Демчине

Следователи Бюро уже готовят подозрения первому заместителю главы Службы безопасности Украины Павлу Демчине. Как сообщает в пятницу утром, 14 сентября, пресс-служба НАБУ, там вынуждены подготовить подозрение по той причине, что была обнародована тайна досудебного следствия.

По странному стечению обстоятельств, это произошло практически сразу после направления соответствующих процессуальных документов на согласование в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, - пояснили в НАБУ, добавив, что следователи установили, что с 26 апреля 2015 по 31 декабря 2016 сумма приобретенных активов и расходов Демчины составила не менее 6,4 миллионов гривен.

При этом речь идет о покупке дорогих машин Land Rover Range Rover Sport, Mercedes-Benz V250, земельных участков в пригороде Киева и квартиры.

Вместе с тем, по данным ведомства. официальный доход замглавы СБУ и членов его семьи в указанный период составил 2,6 миллионов гривен, в том числе с учетом продажи автомобиля Jeep Grand Cherokee 4WD.

Таким образом, следствие считает, что 3,76 миллиона гривен не имеют доказательств, а значит получены незаконно.

По данным НАБУ, с 1994 года и до сих пор он проходит военную службу в органах СБУ и за этот период вместе с женой получил доход около 2,8 миллионов гривен, тогда как расходы составили не менее 4,83 миллионов гривен, из которых более четырех миллионов потрачено на приобретение нескольких автомобилей, в том числе элитных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг, 13 сентября, объявило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение. Следователи Бюро заподозрили министра в незаконном обогащении и сокрытии доходов.

По данным Бюро, Омелян, который с 2000 года работает на государственной службе, за последние восемнадцать лет получил 2,17 миллионов гривен официального дохода, тогда как его расходы только в период с 2008 года по 2015 года составили не менее 3,45 миллионов гривен.