Минздрав напомнил о запрете детям без вакцинации посещать школы и детсады

Министерство здравоохранения Украины и Министерство образования и науки Украины напомнили, что не вакцинированные дети не могут посещать школы и детские сады.

Согласно закону, посещать государственные учреждения образования могут только те дети, которые получили прививки по Календарю профилактических прививок или, если у ребенка есть медицинские противопоказания к вакцинации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Минздрава в Facebook.

Вместе с тем в сообщении, в частности, сказано, что если у ребенка есть противопоказания к прививке, он должен получить соответствующую справку у врача, когда проходит обязательный профилактический осмотр. Решение о допуске таких детей в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего лечебно-профилактического заведения.

В свою очередь исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала к вакцинации против гриппа и сообщила, что вакцина появится в аптеках в течение месяца. Согласно прогнозам World Health Organization, в Украине будут циркулировать три штамма гриппа:

вирус, подобный A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2);

вирус, подобный B / Colorado / 06/2017.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина стала лидером по количеству заболевших корью в Европе. В Украине за первое полугодие корью заболели 23 тыс. человек. Темпы заболеваемости впечатляют, так как число больных уже в шесть раз превышает показатели 2017 года.