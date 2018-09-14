08:35 14.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МИД Украины советует украинцам воздержаться от поездок в Зимбабве

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам страны воздержаться от посещений Зимбабве.

МИД Украины советует украинцам воздержаться от поездок в Зимбабве

Рекомендация связана с установленными случаями заболевания холерой. Как сказано в сообщении пресс-службы МИД, опубликованном в пятницу, 14 сентября, в Республике Зимбабве зарегистрировано несколько случаев заболевания холерой, в том числе в столице страны - Хараре.

В связи с чем Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия в Зимбабве, воздержаться от посещения столицы страны, до нормализации эпидемиологической ситуации, - говорится в сообщении.

Вместе с тем гражданам, которые уже находится на территории Зимбабве ведомство советует проявлять особую осмотрительность и следовать рекомендациям местных органов власти, медицинских служб и других компетентных органов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Зимбабве из-за вспышки холеры погибли 16 человек. Также более 300 человек попали в больницу с сильной диареей и обезвоживанием.


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