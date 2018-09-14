05:00 14.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Меру пресечения министру Омеляну изберут в пятницу

Соломенский районный суд города Киева в пятницу, 14 сентября, рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Меру пресечения министру Омеляну изберут в пятницу

Его подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных. Заседание начнется в десять часов утра.

Как сообщает пресс-служба суда на свой странице в социальной сети, ходатайство поступило в четверг. Автоматизированная система документооборота распределила данное ходатайство в производство судьи Анны Сергиенко.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро объявило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов. На брифинге Омелян опроверг выдвинутые против него обвинения и заявил, что на него осуществляется давление со стороны сотрудников НАБУ.

Как сообщал УРА-Информ, руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что следствие попросит суд избрать для подозреваемого в незаконном обогащении Омеляна меру пресечения в виде залога в сумме пять тысяч гривен.


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