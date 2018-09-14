Маск назвал первого человека, нога которого ступит на Марс

По его словам, часть нового космолета BFR будет готова для коротких прыгающих полетов» в следующем году и для испытательных полетов - через три-четыре года. В понедельник, 17 сентября состоится официальная часть презентации корабля и будут сообщены дополнительные детали проекта.

В свою очередь, на своей странице в Твиттер он написал, новая версия BFR сможет нести на себе одного пилота.

Как сообщалось в "УРА-Информ", генеральный директор Tesla Илон Маск планирует выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи. В данный момент основатель компании владеет лишь 20 процентов акций.