Манафорт согласился признать свою вину

О его решении будет объявлено в пятницу, 14 сентября. Как сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на свои источники, на данный момент не неизвестно, согласился ли Манафорт сотрудничать с прокурорами или просто решил признать вину, чтобы избежать затратного судебного разбирательства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, жюри присяжных в суде Александрии штат Вирджиния 22 августа вынесло вердикт по делу Манафорта.

Они признали его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. По сообщениям СМИ, Манафорту грозит до 80 лет заключения по совокупности всех обвинений.

Манафорт обвиняется в сговоре против США, отмывании более 30 миллионов долларов и даче ложных показаний.