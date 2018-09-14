20:38 14.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Князев пообещал сделать из украинских детективов настоящих профессионалов

Сегодня, 14 сентября, председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего совещания по результатам деятельности Главного следственного управления презентовал стартовую программу подготовки отечественных детективов.

Князев пообещал сделать из украинских детективов настоящих профессионалов

Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

По его словам, на данном этапе реформы необходимо правильно и эффективно распределять кадры на местах. И​использование материальных ресурсов, предоставляемых в регионы в полном объеме покамест хромает, некоторые полицейские участки не имеют самого необходимого, но это вопрос технический, его можно решить при помощи логистики профильных специалистов.

Кроме того, Князев пообещал предоставить детектива в каждый крупный полицейских участок до конца 2020 года.

"Именно это подразделение постепенно должна менять подход к проведению следственных действий, к документированию правонарушений. Вы будете тем "локомотивом", который изменит структуру следствия в государстве. Своими быстрыми, эффектными расследованиями и судебными приговорами мы придем к успешному результату. В этом и заключается эксперимент с детективами как изменение формы расследования преступлений", - отметил главный полицейский страны. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", подразделение Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины будет принимать участие в военных учениях Saber Junction, которые пройдут в Германии. 


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