Князев пообещал сделать из украинских детективов настоящих профессионалов

Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

По его словам, на данном этапе реформы необходимо правильно и эффективно распределять кадры на местах. И​использование материальных ресурсов, предоставляемых в регионы в полном объеме покамест хромает, некоторые полицейские участки не имеют самого необходимого, но это вопрос технический, его можно решить при помощи логистики профильных специалистов.

Кроме того, Князев пообещал предоставить детектива в каждый крупный полицейских участок до конца 2020 года.

"Именно это подразделение постепенно должна менять подход к проведению следственных действий, к документированию правонарушений. Вы будете тем "локомотивом", который изменит структуру следствия в государстве. Своими быстрыми, эффектными расследованиями и судебными приговорами мы придем к успешному результату. В этом и заключается эксперимент с детективами как изменение формы расследования преступлений", - отметил главный полицейский страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", подразделение Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины будет принимать участие в военных учениях Saber Junction, которые пройдут в Германии.