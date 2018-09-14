12:35 14.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киеву нужно "громко кричать" о недопустимости проведения выборов на Донбассе, - Кучма

Украина должна "громко кричать" о недопустимости проведения выборов в так называемых "республиках" на Донбассе.

Киеву нужно

В том числе говорить нужно и на переговорах в "Нормандском формате". Если цивилизованный мир, и в частности страны "Нормандского формата" согласятся на проведение выборов на не подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, то тем самым они легализуют ту власть, которая там себя провозгласила.

Такое мнение в пятницу, 14 сентября, высказал в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

Он также уверен, что такие выборы будут грубым нарушением. Поэтому он уверен, что таких выборов опустить нельзя.

Кроме того, Кучма заявил о необходимость очередных переговоров в "Нормандском формате", и украинской стороне "нужно более громко об этом кричать".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что организация выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР", назначенных на ноябрь, не легитимна, так как исходя из логики Минских соглашений, эти территориальные единицы не должны существовать, а вместо них должны быть выбраны мэры и главы областных администраций после достижения безопасности в данном регионе.


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