23:21 14.09.2018 | Общество | Новости
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К 2030 году количество страдающих ожирением людей может превысить отметку в 3,5 млрд человек, - ООН

В мире растет количество людей, страдающих ожирением. Об этом сообщил Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Жозе Грациану да Силва. 

К 2030 году количество страдающих ожирением людей может превысить отметку в 3,5 млрд человек, - ООН

Согласно опубликованной информации, почти 40 процентов мирового населения ежедневно сталкивается с болезнями, связанными с ожирением. Так, к примеру, на Фиджи ожирением страдают около 30 процентов всех женщин, на Самоа - все 80 процентов.

Специалисты ООН считают, что главная причина резкого набора веса кроется в чрезмерном потреблении импортируемых промышленных продуктов питания, насыщенных солью, натрием, сахаром и трансжирами.

"Страны должны вводить законы, способствующие обеспечению здорового рациона питания на основе местной продукции", - отметил Силва.

Как сообщалось в "УРА-Информ", масштабные процессы глобализации в ближайшем будущем могут превратиться в катализатор гигантского социального конфликта населения планеты.


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