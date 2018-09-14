Имущественное неравенство между людьми достигло рекордной величины, - ООН

Согласно новейшему Индексу человеческого развития (ИЧР), люди в странах с очень высоким уровнем человеческого развития, могут надеяться прожить на 19 лет дольше и провести в школе на семь лет больше, чем население стран с низким уровнем человеческого развития.

Проявляющаяся в мировом масштабе тенденция направлена на продолжение прогресса в области человеческого развития (ЧР); при этом многие страны перешли по уровню ЧР в более высокую категорию: из 189 стран, по которым рассчитывается ИЧР, сегодня в группу с очень высоким уровнем человеческого развития входят лишь 59 стран. И это является основной угрозой для возможной вспышки социальных конфликтов в разных уголках планеты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в оккупированном Российской Федерацией Крыму продолжает работать мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. Согласно последним данным организации было задокументировано 81 случай нарушений прав человека.