Боевики в четверг 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

При этом противник шесть раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий ранения получил украинский военнослужащий.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, боевики в основном стреляли по украинским позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Березовое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 82-мм боевики обстреливали позиции ООС вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное, а из миномета 120-го калибра - около Чермалыка и Крымского. Также за прошедшие сутки в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Чермалык и Гнутово украинские опорные пункты были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты. А вблизи Новотошковского и Гранитного НВФ применили противотанковые управляемые ракеты.

Также вчера российские оккупационные войска обстреляли из вооружения, запрещенного минскими договоренностями, населенный пункт Водяное, что на мариупольском направлении. С направления оккупированной Ужовки в сторону жилого сектора на восточной окраине Водяного было выпущено пять мин калибра 120-мм. Поврежденных домов и пострадавших среди гражданского населения нет.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки был уничтожен один и ранены четверо боевиков.

Вместе с тем уже с начала текущих суток противник четыре раза обстреляли позиции ООС. Один обстрел зафиксирован на луганском направлении вблизи Крымского, остальные - на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Широкино. Во всех случаях боевики открывали огонь по позициям ООС из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, за минувшие сутки среду, 12 сентября, боевики на Донбассе 38 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом трижды противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.