В Украине запретили вакцину от опасных болезней

Это касается дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гепатита B.

Как говорится в пресс-релизе Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, с сегодняшнего дня вакцина "Инфанрикс Гекса" серии "23111117" запрещена для профилактики широкого класса заболеваний на территории Украины, так как лекарство нарушает требования нашего законодательства.

Основными поставщиками препарата являются Бельгия, Франция и Россия.

Препарат относится к группе комбинированных иммунобиологических веществ, которые используются для профилактики различных инфекций. В его состав входит очищенный дифтерийный и коклюшный анатоксины, введение которых приводит к формированию иммунитета, предохраняющего от заражения дифтерией и коклюшем.

Как сообщал "УРА-Информ", американские ученые изобрели универсальную вакцину от гриппа. В основе нового препарата был использован специальный материал - балоксавир-марбоксил. Он эффективен даже против резистентных форм вируса гриппа.