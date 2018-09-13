19:33 13.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине запретили вакцину от опасных болезней

Сегодня, 13 сентября, в Украине официально запретили вакцину от опасных болезней.

В Украине запретили вакцину от опасных болезней

Это касается дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гепатита B.

Как говорится в пресс-релизе Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, с сегодняшнего дня вакцина "Инфанрикс Гекса" серии "23111117" запрещена для профилактики широкого класса заболеваний на территории Украины, так как лекарство нарушает требования нашего законодательства.

Основными поставщиками препарата являются Бельгия, Франция и Россия.

Препарат относится к группе комбинированных иммунобиологических веществ, которые используются для профилактики различных инфекций. В его состав входит очищенный дифтерийный и коклюшный анатоксины, введение которых приводит к формированию иммунитета, предохраняющего от заражения дифтерией и коклюшем.

Как сообщал "УРА-Информ", американские ученые изобрели универсальную вакцину от гриппа. В основе нового препарата был использован специальный материал - балоксавир-марбоксил. Он эффективен даже против резистентных форм вируса гриппа.


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