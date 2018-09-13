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В Торецке полиция обнаружила гранатомет и тысячу патронов - ФОТО

Сотрудники полиции в среду, 12 сентября, обнаружили в Торецке тайник с оружием и боеприпасами.

В Торецке полиция обнаружила гранатомет и тысячу патронов - ФОТО

Его обустроил местный житель, который на данный момент воюет на стороне сепаратистов. Как сообщает управление Национальной полиции в Донецкой области, силовики получили оперативную информацию о спрятанном на территории неработающего предприятия схроне оружия.

Уже на месте правоохранители обнаружили и изъяли ручной противотанковый гранатомет и более тысячи патронов.

Полицейские установили, что владельцем боеприпасов является 27-летний местный житель. Еще в 2014 году при захвате города он присоединился к сепаратистам. С оружием в руках он нес службу на блокпосту и патрулировал улицы.

После освобождения Торецка, мужчина сбежал на неподконтрольную территорию Донбасса.

Сейчас он продолжает воевать против украинских войск и находится в розыске за причастность к незаконным вооруженным формированиям.

По факту обнаружения арсенала дополнительно открыто уголовное дело по статье, санкция которой предусматривают от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним как сообща УРА-Информ, в Тальновском районе Черкасской области было найдено секретное место с боеприпасами. Оно было обнаружено возле трассы под мостом. Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запала к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм к пулемету ДШК, а также более двух килограммов взрывчатого вещества пластид.


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