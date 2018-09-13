В Крыму нашли новую замену украинским школьным классам

Отметим, что до начала российской аннексии в Крыму существовали семь школ с украинском языком обучения.

В данное время, в бывшей украинской гимназии в Симферополе – когда-то одной из основных украиноязычных школ полуострова – работают только три украинских класса.

Однако, теперь по решению "новых властей" крымские школьники будут военными. В одну из школ Севастополя на торжественную линейку пришли российские пограничники – поздравили детей с Днем знаний и открыли три кадетских класса.

По словам директора школы, это особая гордость школы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине открыли 25 новых и полностью модернизированных школ. Как сообщила пресс-служба главы государства, Порошенко поздравил учеников и сообщил, что сегодня более 16 тысяч школ открыли двери перед почти четыре миллионами учеников.