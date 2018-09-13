В Киеве зацвели каштаны, а на Львовщине - яблони - ФОТО

Так, в Киеве на Минском массиве неожиданно снова зацвели каштаны. Такое аномальное явление можно наблюдать на улице Полярной.

Как сообщили в среду, 12 сентября, в группе "Жизнь Минского массива - Оболонский район" на странице в Facebook, сегодня на Минском массиве повторно зацвели каштаны.

Как утверждают биологи, подобное повторное в год цветения вызвано тем, что из-за заражения каштановой молью, дерева рано сбрасывают листья, из-за чего прекращается фотосинтез. А сейчас каштаны почувствовали "запах весны" и снова распустили свои "свечи" с цветами, - утверждают ученые.

Вместе с тем во Львовской области вовсю повторно зацвели яблони.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 6 февраля, в пустыне Сахара вновь выпал снег. Несколько сантиметров снега покрыло землю в городе Айн-Сефра на северо-западе Алжира. Как сообщает Daily Mail, местные жители снова отправились в близлежащие песчаные дюны, чтобы насладиться необыкновенной погодой. При этом издание отмечает, что снег в северных районах Алжира допустимое явление, которое, однако, случается очень редко. До прошлого года в последний раз снег в Сахаре шел почти 40 лет назад.