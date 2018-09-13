В четверг в Украине солнечная и теплая погода

Осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 23-28 градусов тепла.

В Киеве сегодня облачная погода будет держаться до самого вечера. Вечером, возможно, пройдет дождь. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов тепла. Днем потеплеет до 24-26 градусов.

На западе Украины без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-28 градусов.

На севере страны в четверг осадков также не предвидится. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

В центральных областях сегодня также сухо и тепло. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью не опустится ниже 10-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

На востоке Украины без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 11-17 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 23-29 градусов.

На юге страны сегодня будет сухая и жаркая погода. Ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха не опустится ниже 12-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 23-29 градусов.

В Крыму также сухо и жарко. Ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха не опустится ниже 13-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 23-28 градусов.

Народный прогноз: 13 сентября почитается память святого Киприана, епископа Карфагенского. В прежние времена в этот день наблюдали за обитателями водной стихии: если лягушки прыгают на берег и днем квакают, а рыбы выпрыгивают из воды - будет дождь. С этого времени на огородах убирают корнеплоды: морковь, свеклу, картофель.