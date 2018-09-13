В аннексированном Крыму на украинском языке обучаются всего 318 детей

Мониторинговая миссия Организации объединенных наций по правам человека опубликовала доклад, в котором зафиксировано сокращение крымских детей, которые получали образование на украинском языке в 2017-2018 учебном года.
Об этом передает DW.
Отметим, в течение этого периода преподаванием на украинском языке обеспечивалась всего одна школа на полуострове и в 13-ти украиноязычных классах русскоязычных школ, где обучалось 318 детей.
По данным ООН, эта стойкая тенденция к уменьшению преподавание на украинском языке объясняется ассимиляцией в преимущественно русскоязычной среде и различными сдерживающими факторами.
"Бывшая учительница из Ялты сообщила, что родителей, которые требуют, чтобы их дети получали образование на украинском языке, вносят в списки, которые передаются ФСБ", - говорится в тексте доклада.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция Украины в Автономной Республике Крым и Севастополе заявила, что рассматривает "три версии" загрязнения воздуха в аннексирована Крыму и на Херсонщине.