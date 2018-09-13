14:54 13.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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У берегов Ялты произошло землетрясение

В аннексированном Крыму у берегов Черного моря сегодня, 13 сентября, было зафиксировано землетрясение силой около четырех баллов. Об этом свидетельствуют данные спасательных служб.

У берегов Ялты произошло землетрясение

Как известно, очаг землетрясения находился на расстоянии 28 километров от крымского курорта. К счастью, жертв и серьезных нарушений не замечено.

По информации сейсмостанции Ялты, толчок был единичным. Особой активности в регионе специалисты не отмечают. Эксперты утверждают, что ежегодно вблизи Крыма происходит несколько колебаний земной коры, но угрозы людям и инфраструктуре они не несут.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Турции в провинции Анталья произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр толчков находился на глубине 60 километров и в 103 километрах к югу от Антальи.


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