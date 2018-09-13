У берегов Ялты произошло землетрясение

В аннексированном Крыму у берегов Черного моря сегодня, 13 сентября, было зафиксировано землетрясение силой около четырех баллов. Об этом свидетельствуют данные спасательных служб.
Как известно, очаг землетрясения находился на расстоянии 28 километров от крымского курорта. К счастью, жертв и серьезных нарушений не замечено.
По информации сейсмостанции Ялты, толчок был единичным. Особой активности в регионе специалисты не отмечают. Эксперты утверждают, что ежегодно вблизи Крыма происходит несколько колебаний земной коры, но угрозы людям и инфраструктуре они не несут.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Турции в провинции Анталья произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр толчков находился на глубине 60 километров и в 103 километрах к югу от Антальи.