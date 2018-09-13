07:59 13.09.2018 | Общество | Новости
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Трамп призвал американцев придерживаться указаний по эвакуации из-за урагана "Флоренс"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал граждан страны следовать указам местных властей по эвакуации.

Трамп призвал американцев придерживаться указаний по эвакуации из-за урагана

По его словам ураганом "Флоренс", который надвигается на США, чрезвычайно опасен. Как написал в четверг утром, 13 сентября, в своем Twitter глава государства, крайне важно, чтобы все следовали указам местных властей. Будьте в безопасности, - написал американский президент.

Трамп также призвал жителей регионов, которым угрожает катаклизм, эвакуироваться до того, как станет слишком поздно.

Уходите с его пути, не играйте с ним в игры. Это большой ураган, возможно, один из крупнейших, которые вы видели. Но мы справимся с ним. Мы готовы, и мы сможем, - заявил Трамп.

В свою очередь власти штата Джорджия в среду ввели режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана. По словам губернатора Джорджии Натана Дила, штат мобилизует все доступные ресурсы, чтобы обеспечить безопасность населения. Я призываю граждан быть готовыми к последствиям шторма, - отметил он.

В свою очередь национальный центр США по слежению за ураганами понизил рейтинг опасности урагана с четвертого до третьего уровня, подчеркнув, что ветер в зоне урагана слегка ослаб. Однако метеорологи отмечают, что, несмотря на постепенное ослабление бури, которое ожидается в ближайшие сутки, согласно прогнозам "Флоренс" остается крайне опасным масштабным ураганом.

Напомним, на данный момент в общей сложности около 1,7 миллионов человек были принудительно или по собственному желанию эвакуированы из опасных регионов.

Ожидается, что ураган принесет с собой не только сильный ветер, но и обильные осадки, которые, по прогнозам, вызовут затопления в отдельных районах.

Как сообщал УРА-Информ, в связи с приближением урагана " Флоренс" американские штаты Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния объявили чрезвычайное положение.


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