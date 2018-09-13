Соломенский райсуд столицы завтра избирет меру пересечения министру Омеляну

Соломенский районный суд Киева, 14 сентября, в 10:00 будет рассматривать ходатайство о применении меры пресечения в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Как сообщает пресс-служба суда, чиновник обвиняется в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных.
Отмечается, что рассматривать документы и распределит данное ходатайство судья Анна Сергиенко.
Сегодня 13 сентября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины выдвинули обвинения министру инфраструктуры, подозревая его в незаконном обогащении и недекларировании.
Сам же Омелян не согласен с данными обвинениями, и связывает подозрение в незаконном обогащении с начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Антикоррупционное бюро Украины выдвинуло подозрение министру инфраструктуры Владимиру Омельяну, обвиняя его в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.