13:53 13.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пилоты лоукостера Ryanair объявили о забастовке

Представительство Бельгийского союза заявило, что пилоты и бортпроводники ирландской авиакомпании Ryanair планируют провести новую забастовку, которая вероятнее всего состоится 28 сентября.

Пилоты лоукостера Ryanair объявили о забастовке

По предварительным данным, соответствующий протест пройдет в Испании, Италии, Бельгии, Нидерландах и Португалии. Главным требованием возмущенных пилотов и бортпроводников является улучшения условий труда и повышения зарплат.

Как отметили возмущенных, очередной раунд переговоров между работниками и руководством авиакомпании результатов не принес. Однако несмотря на это, в Ryanair надеются, что значительная часть сотрудников в Испании, Италии, Бельгии, Нидерландах и Португалии будет работать в нормальном режиме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лоукостер Ryanair планирует в 2019 году значительно расширить свое присутствие на рынке Польши, запустив из шести польских аэропортов 17 новых рейсов, восемь из которых - в Киев и Львов.


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