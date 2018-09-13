Пилоты лоукостера Ryanair объявили о забастовке

По предварительным данным, соответствующий протест пройдет в Испании, Италии, Бельгии, Нидерландах и Португалии. Главным требованием возмущенных пилотов и бортпроводников является улучшения условий труда и повышения зарплат.

Как отметили возмущенных, очередной раунд переговоров между работниками и руководством авиакомпании результатов не принес. Однако несмотря на это, в Ryanair надеются, что значительная часть сотрудников в Испании, Италии, Бельгии, Нидерландах и Португалии будет работать в нормальном режиме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лоукостер Ryanair планирует в 2019 году значительно расширить свое присутствие на рынке Польши, запустив из шести польских аэропортов 17 новых рейсов, восемь из которых - в Киев и Львов.