Криптовалюты и блокчейн – как с этим работать. Основы.

Мы предлагаем ознакомительную встречу для журналистов и будущих студентов программы, на которой расскажем о том, что представляют из себя технологии блокчейн, принципы работы криптовалют, а также какую практическую пользу они представляют для обычных людей.

Спикеры University of Blockchain Economics представят себя и темы, с которыми выступят во время большого образовательного ивента “Базисные методы работы с криптовалютами: теория и практика”, запланированного на конец сентября.

Участники мероприятия:

Футуролог, директор Украино-израильского Института стратегических исследований имени Голды Меир, ведущий лектор FUTURUM ACADEMY, психолог, художник, общественный деятель Альберт Фельдман, управляющий партнер BYZANTIUM ICO Agency Peter Bel, действующий трейдер, блогер VasyaBTC, девелопер blocksoft.biz Ксения Житомирская, CEO LEVER8 PR Agency Диана Кинг и другие.

Специальный гость мероприятия - основатель блокчейн-компании Distributed Lab Павел Кравченко.

Вы узнаете:

- что такое технология блокчейн

- о криптовалютах как альтернативе традиционной денежной системе

- о вариантах заработка с помощью криптовалют

Участие - 350 грн. Журналистам вход бесплатный (при условии размещения анонса). Лекция состоится в Укрпочта Арт Хаб 13 сентября в 18:30 по адресу ул. Крещатик, 22.

Регистрация: https://2event.com/ru/events/1520196