Красный Крест направил на Донбасс 80 тонн гумпомощи

Так, через контрольные пункты Новотроицкое на оккупированную территорию последовали 80 тонн песка от организации.

Ранее Красный Крест направлял 15 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной территории Донецкой области.

Стоит добавить, что организации постоянно снабжает на оккупированные части Украины помощь жителям.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", две благотворительные организации направят жителям неподконтрольной части Донбасса 15 грузовиков с гуманитарной помощью. Так, через контрольные пункты Новотроицкое на временно оккупированную территорию проследовали 15 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от благотворительного фонда Человек в беде и Международного комитета Красного Креста.