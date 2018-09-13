Красный Крест направил на Донбасс 80 тонн гумпомощи

Сегодня 13 сентября Международный комитет Красного Креста направил на оккупированные территории Донбасса четыре грузовика гуманитарной помощи. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Так, через контрольные пункты Новотроицкое на оккупированную территорию последовали 80 тонн песка от организации.
Ранее Красный Крест направлял 15 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной территории Донецкой области.
Стоит добавить, что организации постоянно снабжает на оккупированные части Украины помощь жителям.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", две благотворительные организации направят жителям неподконтрольной части Донбасса 15 грузовиков с гуманитарной помощью. Так, через контрольные пункты Новотроицкое на временно оккупированную территорию проследовали 15 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от благотворительного фонда Человек в беде и Международного комитета Красного Креста.