07:27 13.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Константинопольский патриархат приступил к рассмотрению вопроса предоставления автокефалии Украины

В Украине началось создание местной независимой церкви.

Константинопольский патриархат приступил к рассмотрению вопроса предоставления автокефалии Украины

Вселенский патриархат Константинопольский, учел просьбы со стороны украинцев и после углубленного изучения вопроса принял решение начать процесс предоставления автокефалии православной церкви в Украине. Он считает это решение направленным на преодоление разделения православных в этой стране.

Об этом, как сообщает итальянское католическое агентство SIR, объявил в среду вечером, 12 сентября, представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил Адамакис.

Говоря о недавнем назначении экзархов - посланников Константинопольского патриархата в Украине, которая по мнению Московского патриархата - является "его канонической территорией", митрополит пояснил, что они "должны открыть путь к автокефалии".

Вместе с тем оно должны "служить единству церкви" и их основная задача - налаживать контакты, наводить мосты и продвигать диалог, что в итоге должно способствовать построению местной независимой церкви, - пояснил митрополит Эммануил.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, посол Соединенных Штатов Америки по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэм  Браунбек заявил, что США поддержат положительное решение Вселенского патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Вместе с тем на этапе принятия решения о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви США не вмешивается.


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