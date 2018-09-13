Хуже раковой опухоли, или Что нужно знать об организованой преступной группировке Одессы "Кивалов – Титов – Галантерник"

Когда вы сталкиваетесь с серьезным, страшным заболеванием – вы начинаете бороться. Вы делаете все возможное, чтобы вылечить эту болезнь. И, как правило, у вас есть какие-никакие шансы, что болезнь в итоге отступит.

Когда речь идет о преступности и коррупции – действуют те же правила. Только вот масштабы явно побольше будут. И в итоге, если вовремя не принять меры – дальше может случиться то, что уже случилось в Одессе и теперь грозит серьезными последствиями всей стране. Потому что Сергей Кивалов, его кум Юрий Титов и "радикально серый кардинал" Владимир Галантерник – это уже не просто отдельные бандиты и коррупционеры. Это уже части, пожалуй, самой мощной ОПГ в истории Одессы. Которая, если с ней не начать бороться, распространит свое влияние на всю страну. Вот прямо как рак свои метастазы.

Преступная "Дрим тим"

Ну серьезно, просто элитная команда преступников, которая явно не затерялась бы где-нибудь, например, во времена рассвета мафии в США. Просто потому, что по сравнению с КТГ (будем так называть эту преступную группировку) какой-нибудь Аль Капоне – полнейший, простите, лох, которому чуть ли не всю его карьеру правоохранители спокойно вздохнуть не давали.

А вот одесский "трехглавый змий" развился как раз в атмосфере практически полного штиля.

Нет, ну были попытки конечно, не без этого. Но в итоге, они ни к чему пока не привели. О них чуть позже, сейчас о составе команды более подробно.

Сергей Кивалов (кличка "Пидрахуй") – воистину легендарная личность, которая должна была запомниться многим работой в Центральной избирательной комиссии страны в 2004 году Тогда Кивалов прямо на глазах немного офигевшей от такой открытой наглости страны попытался провернуть фокус "Я вам покажу, как голоса считать правильно". Фокус зрителям не зашел, но наш герой смог отмазаться.

Кивалов, собственно, никогда своему публичному стилю "Да, я бандит, но вы мне ничего не сделаете" не изменял. Он открыто ведет свой основной бизнес, который по ошибке называется "Национальным университетом", хотя по факту Одесская юракадемия – давно уже именно что частный бизнес с огромными масштабами коррупции и большим денежным оборотом.

Он открыто занимается земельными махинациями. Чего только стоит история с "покупкой" земли на Большом Фонтане, которую, кстати, он провернул, во многом, с помощью своей академии (образовательным учреждениям помогать же надо, да?)

На отжатой земле пояляется личное имение Кивалова, в народе прозванное "Замком Гарри Поттера".

Он хитрит. Расширяет владения, расширяет влияние, подкупает, подключает уголовников, и делает это, не то чтобы сильно прячась, уже наработав на неофициальную кличку "Хозяин Одессы". И, учитывая, что особого сопротивления, кроме нескольких робких уголовных дел, канувших где-то в Одесском море, не встречает, естественно аппетиты его растут.

Как растет влияние его свиты. Например, кума Юрия Титова.

Титов не зря занимает свое место в названии ОПГ. Он – безусловная часть бандитской "дрим тим", отвечающий, скорее за "выездную" юридическую поддержку.

Дело в том, что Титов – бывший судья Конституционного суда, а ныне член Высшей квалификационной комиссии судей (сразу спокойно за оценивание наших судей становится, да?).

Его биография очень интересная, что, впрочем, неудивительно. Такие биографии, знаете, часто отличаются от обычных резким карьерным прыжком.

У Титова такой случился в 1995 году. Работал он с 90-го по 95-ый судьей Киевского горсуда, а потом хоба – и он уже судья Верховного суда. Видимо за выдающиеся заслуги (хотя мы же понимаем, да?).

Титов прославился многим. И решениями, которые потом рассматривались в Европейском суде и в итоге были определены как нарушающие фундаментальные права человека. И махинациями с декларацией, когда в итоге суд родил для Титова индивидуальное правило касательно подачи – не подачи документов об изменении имущественного положения.

И оцениванием судей, когда занимался пропихиванием нужных ему кандидатур.

Ах и да. Как известно, при нынешних реалиях любой судья считает необходимым за свою жизнь должен выпустить виновного, построить замок, и устроить сына (да и вообще всю родню) в на работу в своей сфере.

Ну так вот вам, например, информация о третьем пункте с сайта Prosud:

Ну а в декларации ожидаемо несколько домов, крутых машин и огромный доход. В общем, похоже, кумовство с Киваловым – вещь хорошая, как не крути.

Ну и третий член команды, Владимир Галантерник. О нем активно заговорили лишь недавно. И он тоже, кстати претендент на звание "Хозяин Одессы". Правда, скорее, "радикально теневой", поскольку старается вообще не светиться.

Этим летом его немного "подсветили" журналисты. В итоге оказалось, что "папа Одессы" Галантерник – едва ли не наиболее влиятельный человек в городе, на котором завязаны если не все, то большинство коррупционных потоков.

На сегодня, как рассказывают местные, в какую стройку (а особенно, скандальную) не ткни – увидишь уши либо Кивалова, либо Галантерника. Последнего связывают с застройкой Летнего театра и реконструкций Старосенной площади. Без необходимых документов, поскольку Галантернику для работы они видимо не нужны.

Да и местные бизнесмены рассказали журналистам, что властям не просто не нужны эти различные доки – они даже помогают Галантернику бороться с неугодными конкурентами. Которых (конкурентов) с такими темпами вообще вскоре не останется.

Эпилог

А его не будет. Будет только реальность ОПГ "КТГ" разрослось и укрепилось, практически поглотив, как какой-то большой монстр, целую Одессу. И да, это действительно раковая опухоль, которая растет слишком большими темпами. Не пора ли ее начать лечить?

Источник: from-ua.com