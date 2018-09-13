Ходатайство об избрании меры пресечения Омеляну поступило в суд

Дело будет рассматривать судья Сергиенко, дата и время рассмотрения пока не сообщается. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице суда в Facebook.

Согласно сообщению, ходатайство поступило сегодня утром.

Напомним, в четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов.

По данным следствия, Омелян за последние восемнадцать лет получил 2,17 миллионов гривен официального дохода, тогда как его расходы только в период с 2008 года по апрель 2015 составили не менее 3,45 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, НАБУ начало расследование против Омеляна в октябре прошлого года по факту декларирования министром недостоверной информации и незаконного обогащения.