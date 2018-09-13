12:32 13.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203541:Polishuk

Ходатайство об избрании меры пресечения Омеляну поступило в суд

В Соломенский районный суда города Киева в четверг, 13 сентября, поступило ходатайство об избрании меры пресечения министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну

Ходатайство об избрании меры пресечения Омеляну поступило в суд

Дело будет рассматривать судья Сергиенко, дата и время рассмотрения пока не сообщается. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице суда в Facebook.

Согласно сообщению, ходатайство поступило сегодня утром.

Напомним, в четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов.

По данным следствия, Омелян за последние восемнадцать лет получил 2,17 миллионов гривен официального дохода, тогда как его расходы только в период с 2008 года по апрель 2015 составили не менее 3,45 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, НАБУ начало расследование против Омеляна в октябре прошлого года по факту декларирования министром недостоверной информации и незаконного обогащения.


Поделиться
Читайте также:
 
НБУ надеется, что парламент в ближайшее время примет закон о защите прав потребителей Jay-Z признан самым высокооплачиваемым рэпером Еврокомиссия просит отменить пограничный контроль внутри ЕС Наличный доллар в четверг практически не изменился
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив