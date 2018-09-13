09:17 13.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Грузинский лоукостер открывает новый рейс из Тбилиси в Киев

В Украину с пятого октября заходит грузинская авиакомпания Myway Airlines, которая будет летать из Тбилиси в Киев. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Борисполь, который авиакомпания выбрала для обслуживания.

Грузинский лоукостер открывает новый рейс из Тбилиси в Киев

Отмечается, что на первом этапе полеты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, на самолетах Boeing 737-800. С 24 октября авиакомпания расширит полетную программу в Киев, добавив третий рейс по средам.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, предприятие готово обеспечить авиакомпанию сервисом должного уровня и уже готовится к праздничной встречи первого рейса.

Кроме Myway Airlines, с октября месяца полеты в Борисполь из Брюсселя начнет авиакомпания Brussels Airlines.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лоукостер Ryanair планирует в 2019 году значительно расширить свое присутствие на рынке Польши, запустив из шести польских аэропортов 17 новых рейсов, восемь из которых - в Киев и Львов.


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