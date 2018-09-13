08:34 13.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики 38 раз обстреляли позиции украинских военных, двое военных получили ранения

За минувшие сутки среду, 12 сентября, боевики на Донбассе 38 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Боевики 38 раз обстреляли позиции украинских военных, двое военных получили ранения

При этом трижды противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В основном противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино".

Из минометов 82-го калибра боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Светлодарск, Чермалык и Лебединское. По позициям защитников Крымского, Новотошковского и Лебединского боевики НВФ открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

При этом уже с начала этих суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия семь раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Березовой, Старогнатовки, Гнутово, Водяного и Широкино. Потерь среди наших защитников нет.

По данным украинской разведки, в течение суток один боевик уничтожен, еще пятеро получили ранения.

Напомним, на Донбассе в районе боевых действий во вторник, 11 сентября, боевики 33 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил. При этом дважды противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Они вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.


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