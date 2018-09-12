В Украине вступил в силу приказ о вмешательстве полиции в ситуации с домашним насилием

Отныне правоохранители смогут сразу позаботиться о безопасности жертвы, выписав обидчику срочное предписание. Как сообщает пресс-служба МВД, соответствующее предписание будет налагать на правонарушителя обязательства покинуть место жительства пострадавшего лица, будет содержать запрет на вход и пребывание в этом месте, а также запретит обидчику любым способом контактировать с пострадавшим лицом.

Таким образом это позволит устранить угрозы жизни или здоровью пострадавшего, полностью обезопасив жертву от агрессора.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, срочный запретительное предписание для противодействия домашнему насилию утвердили в Украине 27 августа 2018 года. Кабинет министров 22 августа принял постановление "Об утверждении Типового положения об мобильную бригаду социально-психологической помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия и насилия по признаку пола"