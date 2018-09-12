06:30 12.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в среду ожидается немного дождя, тумана и тепла

В Украине в среду, 12 сентября, ожидается небольшой дождь и туман.

В Украине в среду ожидается немного дождя, тумана и тепла

При этом дождь синоптики обещают тол ко на юге, а на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду.

Температура воздуха дне6м составит 22-27 градусов тепла.

В Киеве сегодня день будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов тепла. Днем потеплеет до 24-26 градусов.

На западе Украины в среду также сухо и по летнему жарко. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 9-15 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 21-28 градусов.

На севере страны сухо и жарко. Ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха составит 9-15 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 21-27 градусов выше нуля.

В центре Украины сегодня без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

На востоке страны сегодня также без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-15 теплых градусов. Днем температура воздуха прогреется до 22-28 градусов.

На юге Украины в среду местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-18 градусов. Днем поднимется до отметки в 22-27 градусов.

В Крыму сегодня местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-18 градусов. Днем поднимется до отметки в 22-27 градусов.

Народный прогноз: В этот день отмечается Перенесение мощей святого благоверного великого князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Наши предки заметили, что теплый вечер и звездная ночь 12 сентября обещают хороший урожаю следующего года, а теплый и сухой день указывают на позднюю зиму.


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