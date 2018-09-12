В среду планируют запустить Донецкую фильтровальную станцию

Как сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области, во вторник ремонтные работы трансформатора завершены.

Напомним, 6 сентября поступила информация о том что, из-за повреждения воздушной линии электропередач произошло обесточивание и остановка ДФС, которая расположена в Ясиноватском районе. Предварительно отключение произошло из-за сильного ветра. В связи с остановкой ДФС было прекращено водоснабжение Авдеевки.

Как сообщал УРА-Информ, это не первая остановка работы ДФС. В июне пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что для бесперебойной работы ДФС должна находиться под контролем Украины.