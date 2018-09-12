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В Одесской области следователя приговорили к пяти годам тюрьмы за взятку

В Одесской области суд приговорил бывшего следователя и оперуполномоченного Суворовского отдела милиции к пяти годам тюрьмы.

В Одесской области следователя приговорили к пяти годам тюрьмы за взятку

Бывший сотрудник полиции попался на взятке в размере пяти тысяч долларов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, старший следователь и старший оперуполномоченный Суворовского отдела милиции требовали у врача "Одесского областного медицинского центра психического здоровья" деньги.

Таким образом, приговором Киевского районного суда они признаны виновными во взяточничестве и приговорены к пяти годам лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 августа, полицейский спецназ в город Измаиле Одесской области задержал адвоката. Мужчина вымогал у клиента миллион гривен. Взяточник был задержан в момент получения части обещанного "вознаграждения".


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