12:25 12.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В МИД уточнили число пострадавших украинцев при аварии в Польше

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца подтвердила информацию о том, что во время автомобильной аварии на территории Польши одна женщина погибла и пятеро украинцев получили ранения.

В МИД уточнили число пострадавших украинцев при аварии в Польше

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в своем микроблоге в Twitter.

По словам Бецы, все пострадавшие, которые пострадали в результате ДТП, находятся в больнице в тяжелом состоянии. При этом, родственникам погибшей пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины выразила глубойшие соболезнования. Сейчас консулы родным оказывают необходимую помощь, подчеркнула она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле села Домброва Томашовская на трассе №17, которая ведет от украинского пункта пропуска Рава-Русская к польскому городу Замосць автомобили лоб-в-лоб столкнулись Ford Mondeo и Skoda Octavia на украинской регистрации. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 19-летняя девушка. Еще шесть человек получили ранения.


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