В МИД уточнили число пострадавших украинцев при аварии в Польше

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в своем микроблоге в Twitter.

По словам Бецы, все пострадавшие, которые пострадали в результате ДТП, находятся в больнице в тяжелом состоянии. При этом, родственникам погибшей пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины выразила глубойшие соболезнования. Сейчас консулы родным оказывают необходимую помощь, подчеркнула она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле села Домброва Томашовская на трассе №17, которая ведет от украинского пункта пропуска Рава-Русская к польскому городу Замосць автомобили лоб-в-лоб столкнулись Ford Mondeo и Skoda Octavia на украинской регистрации. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 19-летняя девушка. Еще шесть человек получили ранения.