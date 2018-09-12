11:15 12.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203438:nastya

В Харьковской области полиция задержала захватчиков элеватора

Более 22 человек были задержаны правоохранительными службами Харьковской области. Известно, что злоумышленники принимали участие в массовой драке и попытке вооруженного захвата элеватора в поселке Занки. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

В Харьковской области полиция задержала захватчиков элеватора

Отмечается, что полиции удалось задержать 53 человека, которые пытались захватить элеватор с помощью оружия.

Кроме того, первый замглавы Нацполиции подметил, что рядом с ними должны сидеть заказчики и организаторы драки.

Добавим, что ранее в поселке Занки Харьковской области группа неизвестных людей в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, где столкнулась с жителями райцентра.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", депутата Днепропетровской областной рады задержан полицией. Политик попался на получении взятки в размере шести тысяч долларов.


Поделиться
Читайте также:
 
Внутренний и заграничный паспорт намерены объединить в один Гройсман рассказал о первых результатах борьбы с контрабандой Минфин повысил ставку размещения ОВГЗ до 18,5% Активист Чапух обьявил о намерениях начать голодовку
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив