В Харьковской области полиция задержала захватчиков элеватора

Более 22 человек были задержаны правоохранительными службами Харьковской области. Известно, что злоумышленники принимали участие в массовой драке и попытке вооруженного захвата элеватора в поселке Занки. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
Отмечается, что полиции удалось задержать 53 человека, которые пытались захватить элеватор с помощью оружия.
Кроме того, первый замглавы Нацполиции подметил, что рядом с ними должны сидеть заказчики и организаторы драки.
Добавим, что ранее в поселке Занки Харьковской области группа неизвестных людей в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, где столкнулась с жителями райцентра.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", депутата Днепропетровской областной рады задержан полицией. Политик попался на получении взятки в размере шести тысяч долларов.