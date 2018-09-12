В Харьковской области полиция задержала захватчиков элеватора

Отмечается, что полиции удалось задержать 53 человека, которые пытались захватить элеватор с помощью оружия.

Кроме того, первый замглавы Нацполиции подметил, что рядом с ними должны сидеть заказчики и организаторы драки.

Добавим, что ранее в поселке Занки Харьковской области группа неизвестных людей в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, где столкнулась с жителями райцентра.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", депутата Днепропетровской областной рады задержан полицией. Политик попался на получении взятки в размере шести тысяч долларов.