В аэропорту "Борисполь" появились новые возможности для пассажиров

Отмечается, что вскоре откроется новое багажное отделение с помощью которого пассажиры не только будут ожидать багаж, но и будут наблюдать за этим с помощью онлан-трансляции.

Кроме того, в ноябре управляющие аэропортом презентуют багажное отделение вместе с открытием трансферной зоны, на которой может быть паркинг.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Международный аэропорт "Борисполь" с начала 2018 года начали или возобновили полеты восемь авиаперевозчиков, среди которых иностранные компании Ryanair, Swiss, Iraqi Airways, Air Moldova, Ellinair, Air Malta, а также две украинские - Bravo Airways и Sky Up. Отмечается, что последним из указанного списка в "Борисполь" стал летать ирландский лоукостер Ryanair.