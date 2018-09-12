Украинский МИД требует немедленно освободить Сущенко

Украинское дипломатическое ведомство призывает международных партнеров усилить политическое и экономическое давление на Россию. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины, опубликованного в среду, 12 сентября.

В документе также сказано, что МИД выражает решительный протест в связи с решением Верховного суда Российской Федерации от 12 сентября и требует "немедленно отменить незаконный приговор в деле журналиста Романа Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину".

В ведомстве также отметили, что непродолжительность заседания Верховного суда РФ и проведение слушания в закрытом режиме без допуска украинских и иностранных дипломатов и представителей СМИ в очередной раз "показали заказной характер сфальсифицированного дела", а также желание скрыть от мирового сообщества фактическую контролируемость Кремлем российской судебной системы.

Кроме того, в МИД призвали мировое сообщество, международные правозащитные институции усилить политическое и экономическое давление на РФ с целью освобождения и возвращения в Украину Сущенко и других граждан Украины, ставших заложниками политики Кремля в условиях агрессии против Украины.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для Сущенко. В свою очередь адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что уже готовит жалобу в Европейский суд по правам человека. Напомним, Сущенко был задержан в РФ в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ также считают Сущенко кадровым сотрудником украинской разведки. Так, по версии следствия, он якобы занимался сбором секретных сведений о деятельности вооруженных сил и войск нацгвардии РФ.