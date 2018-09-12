19:55 12.09.2018 | Общество | Новости
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У побережья Ливии погибли более сотни мигрантов

Более сотни мигрантов погибли, когда их судно затонуло у побережья Ливии в начале сентября.

У побережья Ливии погибли более сотни мигрантов

Это наибольшее число мигрантов, погибших в Средиземном море за последние несколько месяцев.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на гуманитарную организацию «Врачи без границ».

Две резиновые лодки отправились в путешествие 1 сентября, но одна из них сдулась и затонула. 276 выживших доставили в ливийский порт Хомс, находящийся в 100 км к юго-востоку от столицы Триполи.

Спасенных людей сейчас незаконно держат под стражей, говорят в организации. Среди них есть беременные женщины и дети. У многих из них врачи обнаружили пневмонию и ожоги.

Как сообщал "УРА-Информ", управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции жестоко раскритиковали Евросоюз. Как сообщается на сайте ведомства, они критике поддались из-за драмы развернувшейся вокруг немецкого спасательного судна Lifeline с беженцами на борту.


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