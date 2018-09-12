Появились подробности открытия IKEA в Украине

Отмечается, что первый магазин в Украине откроется в Киеве в торгово-развлекательном центре Ocean Mall. Новый формат магазинов меньший по размеру и расположен в центральной части города, чтобы удовлетворить требования современных потребителей, которые хотят осуществлять покупки ближе к дому, а также онлайн.

Кроме того, в планах компании открыть магазины площадью до пяти тыс. кв. м в варшавском торгово-развлекательном центре Blue City и в центре Парижа. В них будет представлен меньший ассортимент товаров, при этом акцент смещен на услуги онлайн-коммерции.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко намерен встретится с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке.