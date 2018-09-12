Сенцов может быть госпитализирован из-за ухудшения здоровья

Отметим, что в данное время Сенцов ежедневно получает поддерживающую терапию, назначенное лечение и принимает питательную смесь. Врачи же утверждают, что его состояние стабильное, однако он очень близок к летальному исходу.

Также, незаконно осужденный находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников и в случае ухудшения состояния здоровья он будет немедленно направлен в лечебное учреждение государственной системы здравоохранения.

В российском ведомстве добавили, что накануне Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак встретился и пообщался с Олегом Сенцовым. Жалоб на условия отбывания наказания и на порядок медико-санитарного обеспечения "от него не поступало".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", российский омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.