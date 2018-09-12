11:32 12.09.2018 | Общество | Новости
100203440:nastya

Сенцов может быть госпитализирован из-за ухудшения здоровья

Украинский политзаключенный Олег Сенцов продолжает голодать в стенах тюрьмы, из-за этого его здоровье очень ухудшилось. Как сообщили в пресс-службе УФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе, его могут госпитализировать в случае ухудшения состояния здоровья.

Сенцов может быть госпитализирован из-за ухудшения здоровья

Отметим, что в данное время Сенцов ежедневно получает поддерживающую терапию, назначенное лечение и принимает питательную смесь. Врачи же утверждают, что его состояние стабильное, однако он очень близок к летальному исходу.

Также, незаконно осужденный находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников и в случае ухудшения состояния здоровья он будет немедленно направлен в лечебное учреждение государственной системы здравоохранения.

В российском ведомстве добавили, что накануне Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак встретился и пообщался с Олегом Сенцовым. Жалоб на условия отбывания наказания и на порядок медико-санитарного обеспечения "от него не поступало".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", российский омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.


Поделиться
Читайте также:
 
Трамп позволит вводить санкции против иностранцев за вмешательство в выборы в США В Харьковской области полиция задержала захватчиков элеватора Внутренний и заграничный паспорт намерены объединить в один Гройсман рассказал о первых результатах борьбы с контрабандой
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив