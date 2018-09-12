09:15 12.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко подтвердил скорое открытие IKEA в Украине

В среду 12 сентября глава украинского государства Петр Порошенко намерен встретится с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке.

Порошенко подтвердил скорое открытие IKEA в Украине

Об этом президент написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Порошенко подтвердил, что IKEA заходит в Украину. Также он добавил, что Украина долго ждала этой новости, и за последние годы произошло много изменений, которые сделали открытие IKEA в нашем государстве возможным.

Кроме того, гарант подметил, что это хороший сигнал для других мировых брендов, которые могут заключить контракт с Украиной.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", запуск Донецкой фильтровальной станции планируется на среду, 12 сентября. Ремонтные работы трансформатора завершены.


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