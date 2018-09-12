Порошенко подтвердил скорое открытие IKEA в Украине

Об этом президент написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Порошенко подтвердил, что IKEA заходит в Украину. Также он добавил, что Украина долго ждала этой новости, и за последние годы произошло много изменений, которые сделали открытие IKEA в нашем государстве возможным.

Кроме того, гарант подметил, что это хороший сигнал для других мировых брендов, которые могут заключить контракт с Украиной.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", запуск Донецкой фильтровальной станции планируется на среду, 12 сентября. Ремонтные работы трансформатора завершены.