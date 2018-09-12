23:47 12.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция Херсонской области задержала замглавы местной прокуратуры

Заместителя руководителя прокуратуры города Геническа Херсонской области задержан.

Полиция Херсонской области задержала замглавы местной прокуратуры

В среду, 12 сентября, его разоблачили на вымогательстве. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, во время досудебного расследования установлено, что заместитель руководителя Генической местной прокуратуры Херсонской области требовал от предпринимателя предоставить неправомерную выгоду в сумме 60 тысяч гривен за непривлечение к уголовной ответственности и не инициирование проверки фермерского хозяйства представителями Управления по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра в Херсонской области.

Сообщается, что после передачи предпринимателем денег прокурора задержали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция задержала на контрольно-пропускном пункте Марьинка сотрудника спецподразделения налоговой полиции Государственной фискальной службы Украины. Чиновник попался "на горячем" во время получения взятки. Как сообщил в среду, 12 сентября, пресс-центр Операции объединенных сил, следователи военной прокуратуры Объединенных сил совместно с оперативными сотрудниками Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях разоблачили взяточника.


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