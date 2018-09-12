NASA показали, как приближается мощный шторм в США - ВИДЕО

Американское космическое агентство NASA показало снимки шторма, который приближается к восточному побережью Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте организации.
Шторм "Флоренс" движется через Атлантический океан. По прогнозам экспертов, он будет самым мощным за последние 30 лет.
Шторм достигнет Вирджинии, Северной и Южной Каролины в четверг. К этому пройдет между Бермудскими и Багамскими островами.
Скорость ветра будет достигать 195 км в час. Высота волн - до 4 м. "Флоренс" может спровоцировать наводнения. Власти США начали эвакуацию людей.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Северной и Южной Каролине. Такое решение принято из-за приближающегося урагана "Флоренс".