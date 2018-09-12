01:00 12.09.2018 | Общество | Новости
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NASA показали, как приближается мощный шторм в США - ВИДЕО

Американское космическое агентство NASA показало снимки шторма, который приближается к восточному побережью Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте организации.

NASA показали, как приближается мощный шторм в США - ВИДЕО

Шторм "Флоренс" движется через Атлантический океан. По прогнозам экспертов, он будет самым мощным за последние 30 лет.

Шторм достигнет Вирджинии, Северной и Южной Каролины в четверг. К этому пройдет между Бермудскими и Багамскими островами.

Скорость ветра будет достигать 195 км в час. Высота волн - до 4 м. "Флоренс" может спровоцировать наводнения. Власти США начали эвакуацию людей.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Северной и Южной Каролине. Такое решение принято из-за приближающегося урагана "Флоренс".


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