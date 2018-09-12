08:59 12.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе во вторник погиб один украинский военный, трое ранены

На Донбассе в районе боевых действий во вторник, 11 сентября, боевики 33 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил.

На Донбассе во вторник погиб один украинский военный, трое ранены

При этом дважды противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Они вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате боевых действий четверо военнослужащих были ранены. Один из них от полученных тяжелых ранений, к сожалению, скончался.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции ООС, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Каменка, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

По данным разведки, за прошедшие сутки были уничтожены двое и ранены пятеро боевиков.

Кроме того, боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм позиции ООС вблизи населенного пункта Водяное, а с миномета 120-го калибра - около Широкино на Мариупольском направлении. Также вечером в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении несколько опорных пунктов были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты.

Уже с начала текущих суток боевики пять раз обстреляли позиции ООС: два обстрелы зафиксированы на Луганском направлении вблизи Крымского, остальные - на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Водяное. Потерь среди личного состава объединенных сил на сегодня еще нет.

Напомним, в районе проведения операции объединенных сил за минувшие сутки понедельник, 10 сентября, боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных. При этом трижды противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.


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