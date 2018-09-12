На Донбассе во вторник погиб один украинский военный, трое ранены

При этом дважды противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Они вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате боевых действий четверо военнослужащих были ранены. Один из них от полученных тяжелых ранений, к сожалению, скончался.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции ООС, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Каменка, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

По данным разведки, за прошедшие сутки были уничтожены двое и ранены пятеро боевиков.

Кроме того, боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм позиции ООС вблизи населенного пункта Водяное, а с миномета 120-го калибра - около Широкино на Мариупольском направлении. Также вечером в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении несколько опорных пунктов были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты.

Уже с начала текущих суток боевики пять раз обстреляли позиции ООС: два обстрелы зафиксированы на Луганском направлении вблизи Крымского, остальные - на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Водяное. Потерь среди личного состава объединенных сил на сегодня еще нет.

Напомним, в районе проведения операции объединенных сил за минувшие сутки понедельник, 10 сентября, боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных. При этом трижды противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.