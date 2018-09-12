К Станице Луганской построят новый мост

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА в среду, 12 сентября.

По словам Сайдика, вчера вечером он имел встречу с председателем Луганской областной государственной администрации Юрием Гарбузом на которой были подняты вопросы ремонтных работ моста.

"Проект строительства моста шириной 2,6 метра и грузоподъемностью в пять тонн", - отметил специальный представитель ОБСЕ.

Также Мартин Сайдик подчеркнул, что из областного бюджета на эти цели было потрачено почти 20 млн грн.

Добавим, что разработка проекта возложена на Международный комитет Красного креста.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стартуют ремонтные работы на сервисной зоны контрольного пункта въезда-выезда Станица Луганская без прекращения его работы.