22:34 12.09.2018 | Общество | Новости
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К Филиппинам приближается тайфун "Мангхут"

К побережью Филиппин приближается тайфун "Мангхут".

К Филиппинам приближается тайфун

Он может стать причиной серьезных наводнений и оползней и представляет опасность для миллионов людей. Об этом в среду, 12 сентября, сообщают местные СМИ, ссылаясь на филиппинские экстренные службы.

Власти Филиппин направили сотрудников экстренных служб в северную часть крупнейшего острова страны - Лусона, на который, согласно данным экспертов, в субботу придется основной удар стихии.

Мы беспокоимся о десяти миллионах человек, которые проживают в районах Филиппин, по которым пройдет эта разрушительная буря, - заявил представитель филиппинского Красного Креста Ричард Гордон.

Вместе с тем, поо данным государственной метеорологической службе Филиппин, "Мангхут" станет самым сильным тайфуном, ударившим по территории страны в этом году.

В свою очередь "Нью-Йорк таймс" сообщила со ссылкой на экспертов, что путь тайфуна также будет пролегать через юго-восточное побережье Китая. Издание привело данные глобальной системы оповещений о стихийных бедствиях, согласно которым "Мангхут" может представить угрозу для более чем 40 млн человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, тропический шторм " Флоренс" перешел в категорию ураганов. В ближайшие дни он вплотную приблизится к восточному побережью Соединенных Штатов Америки. Как сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами, ожидается, что "Флоренся" станет крупным ураганом.


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